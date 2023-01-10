【機迷熱話】PS5現貨香港周五開售　毋需抽籤仲有抽獎

▲ Sony宣布，1月13日起就能透過全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store 及特許經銷商直接購買PS5主機現貨。

Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自推出期間，長期處於缺貨狀態，一機難求。官方與許多網購平台也紛紛提供登記預約或是抽籤方式，供有意購買PS5主機的消費者登記。終在今（10日），Sony公布最新消息，表示PS5現貨將於本周五（13日）起，於香港全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商發售。

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Sony在官方Facebook宣布，1月13日起就能透過全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store 及特許經銷商直接購買PS5主機現貨，毋需再抽籤及預訂。而售價也不會作出任何調整，光碟版PS5主機為4,380港元；數位版主機為3,580港元。

與此同時，Sony也將會舉行一系列新春慶祝活動。今日起將推出「玩轉新一年」賀年活動，包括「PS5開運大禮」及「新春大捉福」兩部分。「PS5開運大禮」將由1月10日至2月10日舉行。凡購買PS5或PS5數位版主機，就會抽出75位幸運機主，有機會贏取總值超過15萬港元的豐富獎品。

「新春大捉福」則由1月22日至2月5日經由PS Store舉行，首100位成功於網上收集神秘祝福錦囊，即可獲贈價值200港元PS Store禮物卡。首10名累積消費金額最高者更可獲終極大獎「電玩終極禮品包」，包括：Sony 43吋智能電視、DualSense 無線控制器（星塵紅）及一系列PlayStation產品。

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責任編輯：曾曉汶

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