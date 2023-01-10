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【中國經濟】ING彭藹嬈：內地經濟仍待復甦　歐美地區料上半年出現衰退

宏觀解讀 14:41 2023/01/10

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【中國經濟】ING彭藹嬈：內地經濟仍待復甦　歐美地區料上半年出現衰退

ING銀行發佈2023年亞洲經濟展望，該行大中華經濟師彭藹嬈表示隨著內地疫情防控措施大幅放寬，今年内地國內人員流動及國際往來將有所增加，但具體時間仍待觀望。今波疫情或持續數月，屆時美國及歐盟有可能已經陷入衰退，對內地出口造成影響。

彭藹嬈表示，內地大部分防疫措施已於2022年12月取消。儘管中國病例激增，但取消入境強制隔離措施有利商務旅行迅速恢復，因為世界大多數國家和地區已適應與病毒共存，認爲進入內地的休閒旅遊或於復活節假期恢復。零售業將有所恢復，而今波疫情應在數月後緩和（其具體時間暫無法預計），降低了供應鏈中斷的風險。

歐美經濟料上半年出現衰退

出口方面，美國及歐洲分別是內地第二及第三大出口的地區。該行預測，歐美經濟將於今年上半年出現衰退，但不會延續至第四季的出口旺季。不過出口需求在經濟衰退後能否恢復仍有待觀望。內地與東盟及亞洲其他地區的貿易也取決於歐美消費市場。

展望上半年，內地進出口或按年收縮。隨著國內外經濟復甦，貿易或在下半年有所反彈。

料內地今年不會下調利率

展望今年，即使政府在檢測及隔離方面的支出大幅減少，財政赤字佔GDP比例將維持在8%左右。用於高新技術開發的財政支出將增加。

貨幣政策方面，央行考慮到進一步下調7天期利率有機會導致流動性陷阱而按兵不動，同時預計人行今年不會下調利率或存款準備金率，而針對性的再貸款計劃至少會在上半年維持。下半年是否延續再貸款計劃將由房地產開發商和外圍經濟的復甦情况而定。該行預計隨著經濟回暖及美國陷入衰退，人民幣兌美元匯率將走強。

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編輯：姚卓然

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