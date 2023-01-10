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多年租客趁樓價未反彈入市做業主　淘大花園兩房565萬售

股樓投資 14:53 2023/01/10

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美聯物業黃家明表示，中港通關消息帶動下，市場近期交投加快，買家亦加快入市步伐。淘大花園H座高層03室，實用面積378呎，屬於兩房間隔，獲居於淘大花園多年的租客以565萬元承接，折合實用呎價約14,947元。他補充，買家睇樓約一個月時間，有感樓價回落至合理水平，加上有自住需求，兼且擔心中港通關效應下樓價反彈，故加快入市步伐。

資料顯示，原業主於1999年以166.88萬元購入上述單位，持貨超過23年，帳面獲利398.12萬元，單位升值約2.4倍。

 

延伸閲讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場　潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁

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