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Grand YOHO連裝修及定制傢俬三房　首置客1368萬入市

股樓投資 15:11 2023/01/10

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美聯物業龍國榮表示，元朗通關效應加快二手成交，Grand YOHO第3座高層E室，實用面積723平方呎，屬三房連露臺單位，間隔方正實用，面向正北，望深圳享海景。首置買家見通關令二手成交加快，恐買家流入添競爭，故拎票睇樓，即睇即買。買家心儀屋苑由新鴻基發展，單位裝修新淨並連定制傢俬，會所設施齊全，加上位於港鐵元朗站上蓋，交通便利及連接大型商場，終以1,368萬元成交，折合實用呎價約18,921元。]

原業主於2017年以約1,084.5萬元購入物業，持貨5年，帳面獲利約283.5萬元，期內物業升值約26%。

延伸閲讀【有相睇】多組買家洽購 業主趁機反價25萬 將軍澳天晉兩房965萬易手【下一頁

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

同場加映【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 元朗 GRAND YOHO 私人屋苑 二手市場

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