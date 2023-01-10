  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【窩輪部署】法興料今年輪證總成交額微升 佔大市成交比例11%

股樓投資 19:32 2023/01/10

分享：

分享：

法興證券發表新一年窩輪及牛熊證市場展望。該行預測，今年輪證總成交額約4萬億元，按年微升，佔大市成交比例回落至11％。去年窩輪牛熊證總成交額3.85萬億元，按年跌20％，佔大市成交比例由11.7％升至12.6％。

該行稱，上半年可留意新經濟、消費、本地地產、保險股板塊。當中新經濟股可留意如騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；消費及旅遊相關股如潤啤（00291）、青啤（00168）、國泰（00293）、海底撈（06862）、九毛九（09922）、攜程（09961）、銀娛（00027）、金沙（01928）；本地地產股如新地（00016）、長實（01113）；保險股如友邦（01299）、平保（02318）、國壽（02628）。美股方面，則看好納斯達克100指數。

【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選  詳情請看【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

法興上市產品銷售部亞太區董事周翰宏表示，由於上半年美國消費物價指數仍存在按年增長，加上未來亦有減息有機會，現時市場資金未見共識，為主要風險因素。不過，市場預期美國通脹水平最快於６月到達聯儲局約２％目標，市場或消化相關因素，不排除資金會達成共識，加上他相信今年波幅不會如去年一樣，因此下半年波幅亦不會特別增加。他建議投資者保持耐性，觀察經濟數據對大市的支持力度。

【通關落實】國航非公開配售A股 集資150億人幣  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

上一篇文章

安本：中國經濟持續增長有望成投資市場亮點 看好半導體板塊中的成熟製程及設備供應商

下一篇文章

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款