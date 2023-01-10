摩根大通預料 中國開關助澳洲經濟增長1%

中國日前解除邊境管制，恢復公民出境旅遊。不少外國大行對中國「開關」感到利好，摩根大通預計澳洲將因此受惠，旅遊及教育產業將迎來恢復，當地的國內生產總值（GDP）更將增加1%。

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摩根大通（JPMorgan Chase）首席投資策略師肯尼迪（Tom Kennedy）在上周六（7日）發表的報告中指出，澳洲服務業相信成為中國開關的最大潛在受益者，為當地帶來龐大旅遊及教育人群。

報告表明，如果澳洲對華的旅遊業全面復甦，預計會為當地GDP帶來0.5百分點增長。如果來自中國的留學均亦全面回歸，澳洲GDP將再增0.4個百分點，即中國開關將為澳洲帶來差不多一個百分點經濟增長。

澳洲雖在2022年7月已放寬旅客入境限制，但當地旅遊業始終與新冠疫情前水平有明顯差距。澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）最新數據指出，去年10月當地的外國短期旅客人數約43萬人次，較2019年同期少44%，當年旅客人數超過100萬人次。

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去年10月國際旅客主要來自新西蘭﹑英國及美國，而中國則未有上榜。中國旅客人次於2019年佔外國旅客15.3%，成為當地最大短期旅客來源。而且，摩根大通指中國旅客花費是第二位新西蘭的4倍。

肯尼迪表示，預計澳洲旅遊相關消費在2023至24年全面上升。報告亦預期，澳洲的中國留學生申請人數亦會在今年急升。最新數據顯示，中國留學生人數未回復疫情前水平，中國亦佔澳洲總體留學生人數逾4分1。

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責任編輯：吳漢培