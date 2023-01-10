  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩根大通預料 中國開關助澳洲經濟增長1%

環球經濟金融 14:41 2023/01/10

分享：

分享：

中國日前解除邊境管制，恢復公民出境旅遊。不少外國大行對中國「開關」感到利好，摩根大通預計澳洲將因此受惠，旅遊及教育產業將迎來恢復，當地的國內生產總值（GDP）更將增加1%。

悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間 【下一頁】

摩根大通（JPMorgan Chase）首席投資策略師肯尼迪（Tom Kennedy）在上周六（7日）發表的報告中指出，澳洲服務業相信成為中國開關的最大潛在受益者，為當地帶來龐大旅遊及教育人群。

報告表明，如果澳洲對華的旅遊業全面復甦，預計會為當地GDP帶來0.5百分點增長。如果來自中國的留學均亦全面回歸，澳洲GDP將再增0.4個百分點，即中國開關將為澳洲帶來差不多一個百分點經濟增長。

澳洲雖在2022年7月已放寬旅客入境限制，但當地旅遊業始終與新冠疫情前水平有明顯差距。澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）最新數據指出，去年10月當地的外國短期旅客人數約43萬人次，較2019年同期少44%，當年旅客人數超過100萬人次。

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求 【下一頁】

去年10月國際旅客主要來自新西蘭﹑英國及美國，而中國則未有上榜。中國旅客人次於2019年佔外國旅客15.3%，成為當地最大短期旅客來源。而且，摩根大通指中國旅客花費是第二位新西蘭的4倍。

肯尼迪表示，預計澳洲旅遊相關消費在2023至24年全面上升。報告亦預期，澳洲的中國留學生申請人數亦會在今年急升。最新數據顯示，中國留學生人數未回復疫情前水平，中國亦佔澳洲總體留學生人數逾4分1。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果
2023/01/07
南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果
泰國入境重新要求兩針接種證明 部分旅客或需先投保
2023/01/06
泰國入境重新要求兩針接種證明 部分旅客或需先投保
南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者
2023/01/06
南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者
中國旅客佔7成南韓輸入個案 逃跑確診男落網
2023/01/05
中國旅客佔7成南韓輸入個案 逃跑確診男落網
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
2023/01/02
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱

你可能感興趣

南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果
14:30 2023/01/07
南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果
泰國入境重新要求兩針接種證明 部分旅客或需先投保
17:07 2023/01/06
泰國入境重新要求兩針接種證明 部分旅客或需先投保
南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者
13:05 2023/01/06
南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者
經濟 出入境資訊 經濟數據表現 澳洲 中國 出入境管制 教育行業 旅遊行業 GDP

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間15:00）

下一篇文章

紐約市護士薪酬待遇談判停滯 逾7000人將罷工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間14:00）
悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間
悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款