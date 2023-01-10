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【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾

科技 14:20 2023/01/10

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FAA提出一項新規定，要求在2024年2月，所有美國客機和貨機均要安裝屏障設備。

美國航空業和美國聯邦航空管理局（FAA）自2021年起，就表示對於5G網絡可能干擾敏感的飛機電子設備提出憂慮，恐5G會引發「災難性」航空危機。近日FAA就表示，正在提出新規定，要求美國客機和貨機，需在2024年初安裝能抵禦5G C頻段干擾的無線電高度計，或是安裝經過批准的5G信號屏障設備。

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據路透社報道，FAA提出一項新規定，要求在2024年2月，所有美國客機和貨機均要安裝屏障設備。在2024年6月30日之後，將禁止在低能見度的情況下降落，除非飛機已經完成了指令要求的改裝。

報道指，惟有FAA官員透露，有國際航空公司私下表示，除非FAA提出法律要求，否則不願意安裝信號屏障設備。代表美國航空、達美航空和美聯航等航空公司的行業組織Airlines for America則表示，航空公司正積極確保飛機配備合規的無線電高度計。但全球的供應鏈仍然落後於當前需求。任何監管規定的最後期限都必須作現實考慮。

早前NASA航空安全報告系統（ASRS）數據顯示，去年初美國推行5G無線網絡後，高度表故障和故障投訴量激增，大部分都與飛行員與飛機無線電和雷達高度表問題有關。而大多數故障事件，都提到5G造成干擾。

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

責任編輯：曾曉汶

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