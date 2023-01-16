【復星系】復星獲120億人民幣銀團貸款　五大內銀股牽頭

▲ 復星據悉接近獲批120億人幣銀團貸款 傳由工行牽頭

復星國際 （00656） 旗下的上海復星高科上周傳出，深度磋商120億元人民幣的銀團貸款。復星最新公布，復星高科與8家內銀今日（16日）為銀團貸款簽約，由工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、交行 （00328） 聯合牽頭，民行 （01988） 、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，提供120億元人民幣貸款。

復星高科為復星國際的境內營運實體，負責復星國際在境內的產業營運。

復星聲明引述全國工商聯副主席、上海市政協副主席、上海市工商聯主席壽子琪出席簽約儀式時指，此次銀團貨款顯示內銀拓寬了民營企業融資渠道、降低融資成本，可為民企「穩預期、提信心」。

復星近月大舉出售資產

值得留意是，復星近年接連出售非核心資產，花旗在去年10月引述公司管理層表示，復星國際管理層計畫未來12個月處置500億至800億元人民幣的非核心資產，「逐步償還」存續優先票據，並增加銀行借款。

復星董事長郭廣昌最新稱，進入2023年，相信家庭消費產業將逐步迎來需求釋放，將不斷提升產品和服務，滿足家庭客戶的幸福需求。

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編輯：袁諾曦