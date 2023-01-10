  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國首次發射本土衛星失敗 無法進入太空軌道

環球社會熱點 13:25 2023/01/10

分享：

分享：

英國日前嘗試成為首個歐洲國家在本土發射衛星，可惜最終失敗。主導發射的維珍軌道表示，由於出現異常，衛星最終無泓進入太空軌道，宣布任務失敗。英國太空總署堅稱，失敗的衛星及火箭不會構成威脅。

英殘奧銅牌得主成首名殘疾宇航員 從逾2.25萬人中脫穎而出 【下一頁】

名為「宇宙女孩」（Cosmic Girl）的改裝波音747客機於周一（9日），成功在搭載衛星火箭LauncherOneｍ下，於英國的康沃爾郡（Cornwall）起飛，並前往大西洋執行衛星發射行動。

但主導行動的維珍軌道（Virgin Orbit）其後不久宣布，因出現異常火箭無法攀升至所需高度，無法進入原定太空軌道。

英國太空總署（UK Space Agency）表明，即使火箭及衛星無法回收，但不構成任何威脅，指兩者預計在大西洋北部焚毀或解體。747客機則安全返回康沃爾。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站 【下一頁】

太空總署商業太空飛行總監阿徹（Matt Archer）表示，對任務失敗感到失望，但仍為歐洲首次有衛星嘗試升空的任務在英國完成感到高興。

阿徹指火箭在次階段發射時失敗，未能上升至理想高度，無法進入軌道。阿徹稱雖然未知異常出現原因，但起碼首階段發射成功，取得不少正面成果，未來將繼續嘗試發射衛星。

大批民眾亦對英國首次發射本土衛星深感興趣，不少人特意前來康沃爾觀看過程。起飛成功後，現場傳來歡呼聲。但得知最終發射失敗後，不少人坦言感失望。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英倫銀行警告 英國可能長時間維持高通脹
今日
英倫銀行警告 英國可能長時間維持高通脹
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
今日
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收
2023/01/09
英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收
英格蘭醫院加快病人出院 望紓床位不足
2023/01/09
英格蘭醫院加快病人出院 望紓床位不足
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
2023/01/09
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬

你可能感興趣

英倫銀行警告 英國可能長時間維持高通脹
今日 12:20
英倫銀行警告 英國可能長時間維持高通脹
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
今日 12:33
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收
18:19 2023/01/09
英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收
航天科技 英國 歐洲 大西洋

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間13:00）
【安倍晉三身亡】兇手收近6萬現金禮物 料被起訴謀殺
【安倍晉三身亡】兇手收近6萬現金禮物 料被起訴謀殺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款