英國首次發射本土衛星失敗 無法進入太空軌道

英國日前嘗試成為首個歐洲國家在本土發射衛星，可惜最終失敗。主導發射的維珍軌道表示，由於出現異常，衛星最終無泓進入太空軌道，宣布任務失敗。英國太空總署堅稱，失敗的衛星及火箭不會構成威脅。

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名為「宇宙女孩」（Cosmic Girl）的改裝波音747客機於周一（9日），成功在搭載衛星火箭LauncherOneｍ下，於英國的康沃爾郡（Cornwall）起飛，並前往大西洋執行衛星發射行動。

但主導行動的維珍軌道（Virgin Orbit）其後不久宣布，因出現異常火箭無法攀升至所需高度，無法進入原定太空軌道。

英國太空總署（UK Space Agency）表明，即使火箭及衛星無法回收，但不構成任何威脅，指兩者預計在大西洋北部焚毀或解體。747客機則安全返回康沃爾。

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太空總署商業太空飛行總監阿徹（Matt Archer）表示，對任務失敗感到失望，但仍為歐洲首次有衛星嘗試升空的任務在英國完成感到高興。

阿徹指火箭在次階段發射時失敗，未能上升至理想高度，無法進入軌道。阿徹稱雖然未知異常出現原因，但起碼首階段發射成功，取得不少正面成果，未來將繼續嘗試發射衛星。

大批民眾亦對英國首次發射本土衛星深感興趣，不少人特意前來康沃爾觀看過程。起飛成功後，現場傳來歡呼聲。但得知最終發射失敗後，不少人坦言感失望。

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責任編輯：吳漢培