【新冠口服藥】輝瑞CEO：最快3至4月內在華生產Paxlvoid　需求由全年幾千劑增至數周百萬計、落選醫保因出手低於薩爾瓦多

輝瑞(美:PFE)治療新冠病毒的口服藥「Paxlovid」最新落選中國「醫保藥品目錄」,有指藥監局正與輝瑞洽談Paxlovid仿製藥合作。輝瑞行政總裁Albert Bourla出席論壇時,否認與中國當局洽談生產仿製藥,反而已與中國本地藥廠合作籌建Paxlovid生產線,料最快3至4個月內投產。

他表示,一度估計中國本土生產線可能在今年年底時才完成,但內地當局協助解決所需程序,令投產有望提早成事。

雖然輝瑞行政總裁未在最新論壇提及合作商名稱,但參考過去公布,輝瑞去年已與華海藥業(滬:600521)簽署合作生產Paxlovid,供應內地患者所需。華海藥業今日股價升約4%。

Bourla表示,輝瑞在2022年期間僅向中國供應相當於幾千個療程的Paxlovid,而在 12月至1月首周,供應劑量大升到數以百萬計療程。Paxlovid用於治療輕度至中度 新冠感染病例,是暫時唯一獲許在中國內地使用的外國新冠藥物。

對於藥物未能納入中國醫保計劃,Bourla稱,中國當局希望Paxlovid進一步調低價格,形容輝瑞入標價已低於該藥物在其他中等收入國家的定價。

中國是全球第二大經濟體,我不認為他們應該可較薩爾瓦多付出更少,薩爾瓦多可是一個較貧困的國家。

They are the second-highest economy in the world. And I don’t think that they should pay less than El Salvador right, which is a poor country.