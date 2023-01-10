▲ 【新冠口服藥】輝瑞CEO：最快3至4月內在華生產Paxlvoid 需求由全年幾千劑增至數周百萬計、落選醫保因出手低於薩爾瓦多

輝瑞（美：PFE）治療新冠病毒的口服藥「Paxlovid」最新落選中國「醫保藥品目錄」，有指藥監局正與輝瑞洽談Paxlovid仿製藥合作。輝瑞行政總裁Albert Bourla出席論壇時，否認與中國當局洽談生產仿製藥，反而已與中國本地藥廠合作籌建Paxlovid生產線，料最快3至4個月內投產。

他表示，一度估計中國本土生產線可能在今年年底時才完成，但內地當局協助解決所需程序，令投產有望提早成事。

雖然輝瑞行政總裁未在最新論壇提及合作商名稱，但參考過去公布，輝瑞去年已與華海藥業（滬：600521）簽署合作生產Paxlovid，供應內地患者所需。華海藥業今日股價升約4%。

輝瑞：向中國供應Paxlovid規模激增

Bourla表示，輝瑞在2022年期間僅向中國供應相當於幾千個療程的Paxlovid，而在 12月至1月首周，供應劑量大升到數以百萬計療程。Paxlovid用於治療輕度至中度 新冠感染病例，是暫時唯一獲許在中國內地使用的外國新冠藥物。

對於藥物未能納入中國醫保計劃，Bourla稱，中國當局希望Paxlovid進一步調低價格，形容輝瑞入標價已低於該藥物在其他中等收入國家的定價。

中國是全球第二大經濟體，我不認為他們應該可較薩爾瓦多付出更少，薩爾瓦多可是一個較貧困的國家。 They are the second-highest economy in the world. And I don’t think that they should pay less than El Salvador right， which is a poor country.

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編輯：麥德銘