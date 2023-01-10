紐約市護士薪酬待遇談判停滯 逾7000人將罷工

英國護士罷工持續之際，大西洋彼岸的美國同行亦將加入罷工行列。美國紐約市護士協會表示，兩間醫院的數千名護士將會罷工。據悉涉事醫院在薪酬及增聘護士人手問題談判上，未能與工會達成共識。其中一間將有護士罷工的美國醫院表示，行動迫使院方需重新安排手術日期。

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紐約州護士協會（New York State Nurses Association，NYSNA）周一（9日）發表聲明表示，布魯克斯區（Bronx）的Montefiore醫療中心及曼哈頓（Manhattan）區的Mount Sinai醫院，將有護士舉行罷工，總共涉及逾7,000人。

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受新冠疫情及流感影響，紐約醫療系統近期壓力大增，護士與院方關係陷入緊張。據報雙方在薪酬，及增加人手問題的談判陷入僵局。數百名護士周一早上於兩間醫院外機會，NYSNA主席Nancy Hagan表示，護士只要求足夠人手及為患者提供安全及具質素的護理，強調要求並不過分。

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兩間醫院亦在周一分別發表聲明指，已承諾將在3年加薪19.1%，其中Montefiore醫療中心更指，將會努力增聘逾170個護理人員。但NYSNA指院方至今拒絕承諾，達成所要求的護士與患者人數比例，是阻礙達成共識的真正原因。

Montefiore醫療中心表示，罷工行動迫使院方需重新安排手術時間，並推遲門診預約。Mount Sinai醫院則指，大部分門診預約及手術都能按計劃安排。

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責任編輯：李俊儀