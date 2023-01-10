【消費優惠】澳門旅遊局推交通優惠 本周五起港人過夜可享車票船票「買一送一」優惠

香港及澳門恢復通關，為了吸引港人到訪，澳門旅遊局宣佈推出交通優惠，本周五起至三月底期間，香港居民到澳門過夜，可獲送回程船票或巴士票。但要注意去程與回程不能同日，意味來訪港人需要在澳門過夜住宿。

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澳門旅遊局表示，推出優惠是為了刺激香港居民遊澳意慾，並鼓勵港人增加留澳時間及消費，以提振經濟和行業復蘇。據了解，澳門旅遊局已經與多家提供往來港澳交通服務的營辦商合作，當中包括港澳快線、噴射飛航和金光飛航，預計將陸續有更多提供港澳交通服務的營辦商加入。

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目前港珠澳大橋港澳口岸已經恢復了24小時通關服務，而港珠澳大橋邊檢大樓東停車場亦已復運並推出免費泊車優惠。而在檢疫措施方面，現時由香港入境澳門的人士毋須再出示任何新冠病毒檢測證明。

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撰文：鄭日棱