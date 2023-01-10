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【MPF】強積金諮詢公司GUM：今年看好中港基金　債券基金投資性價比或遜於保守基金

Hot Talk 13:03 2023/01/10

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【MPF】強積金諮詢公司GUM：今年看好中港基金　債券基金投資性價比或遜於保守基金。（湯致遠攝）

強積金諮詢公司GUM執行董事王玉麟表示，整體強積金在去年錄得負15%回報，是史上第二差年度表現，人均蝕手38,228元，惟近期港股回升、中港通關，令市民對市場較樂觀，去年第4季開始見資金重新流向港股基金，相信這兩項因素下，港股基金短期內續錄淨流入。

王指，中國基本經濟面對比其他地區潛力較高，中國的中長線發展料比成熟市場好，故今年看好中港基金。俄烏戰爭倘年內結束，歐洲經濟回復亦需時，故今年對歐洲基金看法較負面。美國上半年預計仍繼續加息，年內有機會衰退，對美股基金持中性看法。

王認為，去年表現下挫的債券基金，今年大跌機會不大，但未必見到大轉向，投資的性價比或遜於保守基金。

GUM策略及分析師雲天輝表示，強積金成員宜中長線看待強積金投資，倘短線捕捉市場時機較易損手。他提到去年表現最好及最差的美股基金回報相差近20個百分點，認為即使同一類的股票基金亦存在「尋寶空間」。

相關文章：

【MPF】 MPF打翻身戰 專家籲加碼中港股票基金

【MPF】積金局：2022年強積金投資淨回報跌15%　人均虧損40,100元

【MPF】積金局：正研究增加拖欠供款附加費　冀今年內完成研究優化方案

記者：胡學能

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