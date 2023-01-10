【中國通關】韓國要求港澳航班只降仁川　中國暫停簽發韓國公民赴華短期簽證、反「歧視性入境限制」

▲ 【反制南韓】中國駐韓領館暫停簽發韓國公民赴華短期簽證

中國加快放寬出入境限制之際，多地收緊中國旅客的檢疫要求，中國駐韓國大使館1月10日公布，即日（1月10日）起，暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對華「歧視性入境限制」措施取消情況再作調整。

另一邊廂，南韓同日宣布，即日（1月10日）起，所有來自香港及澳門的航班統一降落在仁川國際機場。

韓國早前已要求，1月7日起來自香港和澳門的入境旅客必須持有核酸檢測陰性證明，而來中國內地的旅客1月9日起入境後必須接受核酸檢測，1月12日起須提交在出發前48小時內的核酸檢測或24小時內抗原檢測陰性證明，又暫時限制發放中國赴韓短期簽證。

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