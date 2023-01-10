【中國通關】南韓要求港澳航班只降仁川　港府：要求盡快撤銷相關限制　中國暫停簽發韓國公民赴華短期簽證

▲ 【反制南韓】中國駐韓領館暫停簽發韓國公民赴華短期簽證

中國加快放寬出入境限制之際，多地收緊中國旅客的檢疫要求，中國駐韓國大使館1月10日公布，即日（1月10日）起，暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對華「歧視性入境限制」措施取消情況再作調整。

另一邊廂，韓國同日宣布，即日（1月10日）起，所有來自香港及澳門的航班統一降落在仁川國際機場。韓聯社引述消息稱，乘搭香港快運航空等飛往釜山及濟州直航航線的旅客將受影響；乘搭大韓航空、韓亞航空班機飛抵仁川國際機場後轉機赴釜山或濟州的旅客，須改變行程，在仁川機場入境後使用其他交通工具。

韓國早前已要求，1月5日起，來中國內地的旅客在登機前往韓國前，出示核酸陰性證明。自7日起，來自港澳的入境旅客須持有核酸檢測陰性證明。韓國政府在去年12月30日表示，決定2023年1月2日至31日停向中國旅客簽發短期簽證。

港府：要求韓國當局盡快撤銷相關限制

運輸及物流局局長林世雄稱，對韓國當局的決定表示失望及高度關注，局方會聯絡南韓當局及南韓駐港總領事館，嚴正表達特區政府的反對意見和理據，並要求韓國當局盡快撤銷相關限制。

港府又指，目前本港航空公司往來南韓的航班全部降落仁川國際機場，個別航空公司原訂於1月下旬恢復香港往來南韓其他機場的航班則會受影響。

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