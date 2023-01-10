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【美股焦點】可口可樂及百事傳涉及價格歧視　遭美國FTC調查

股市 12:55 2023/01/10

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可口可樂及百事傳涉及價格歧視　遭美國FTC調查

據Politico引述消息指，飲品界巨頭可口可樂（美：KO）及百事（美：PEP）正在接受美國聯邦貿易委員會 （FTC）的初步調查，因在軟性飲料市場涉及潛在價格歧視（price discrimination）。

據報，FTC正根據《魯賓遜-帕特曼法（Robinson-Patman Act）》審查可口可樂及百事的定價策略。Robinson-Patman Act為旨在防止價格歧視的聯邦法律，保護小型零售商免受大型零售商的不公平競爭，例如通過製造商的批量折扣。

報道指，FTC正與包括Walmaet（美：WMT）在內的大型零售商聯繫了至少一個月，以尋求有關如何購買軟飲料和為軟飲料定價的數據和其他信息。據指，Walmart目前不是調查目標。

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編輯：袁諾曦

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