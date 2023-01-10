【MPF】去年強積金人均蝕38,228元 GUM料今年回報可達雙位數

強積金顧問公司GUM公布2022年強積金成績表，全年回報表現平均負15%，人均蝕38,228元。經歷幾近全年大跌市後，強積金自11月起出現反彈。GUM預測，2023年將會有雙位數回報，關鍵將在美國聯儲局將逐漸減慢加息步伐並有望見頂。

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GUM表示，2022年強積金主要受聯儲局加息、疫情及俄烏戰爭等三大因素影響，聯儲局加息更促使美國聯邦基金利率上升至08年金融海嘯以來的歷史高位。不過，隨着去年11月時聯儲局會議暗示將放慢加息步伐，通脹數據緩和，加上中港通關消息傳出，利好市場風險情緒，帶動強積金於11月起開始反彈。

2022年強積金整體回報表現負15.0%，而十大最佳表現基金（全數為固定收益資產基金類別） 均力保正回報；當中友邦強積金優選計劃強積金保守基金全年回報為0.7%。而十大表現最差基金則同為股票基金，當中萬全強制性公積金計劃美國股票基金全年回報為負36.9%。

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針對市場不穩因素眾多，GUM建議強積金成員應避免過度以投機心態捕捉短期市況，免得不償失。對此，GUM執行董事王玉麟亦提出了「強積金致勝四部曲」，分前為：

1. 訂立5年期每年5至7%的合理期望回報

2. 理解並管理自己的投資風險

3.定期用30分鐘檢視強積金表現

4.強積金芸芸基金中「尋寶」，揀選回報良好的基金。

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撰文：鄭日棱