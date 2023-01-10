【2023展望】瑞銀汪濤料中國GDP今年增長難重返5%　

▲ 【中國經濟】瑞銀料中國經濟增長4.9% 通脹升至3%

內地近期加快開放防控政策，不少投資機構上調中國今年經濟增長預測，惟瑞銀首席中國經濟學家汪濤重申，該行保持中國2023年GDP增長預測為4.9%的估計，而明年增長為4.8%。她表示，中國去年GDP料只增2.7%，看好中國復常會利好經濟，但認為坊間將中國經濟增長目標設定在5%至5.5%，甚至6%以上，是無視宏觀不利環境。

汪濤認爲，由於環球經濟低迷，中國出口會因外圍需求疲弱而減少，不可能複製2021年30%的增速，再加上疫情仍存在不穩定因素，不宜將經濟目標定得過高，應該採用較現實的預測。

中國今年通脹3% 財赤或達3%

通脹方面，她預計今年中國CPI約3%，而明年將回落至2%左右，而疫後經濟重開將推高内地通脹，不過她認爲中國不會出現歐美的通脹問題，因爲全球經濟放緩，大宗商品價格亦持續下降，且房地產在低水平企穩，料通脹最終將較溫和。

汪濤相信，融資支持、限購放寬、房貸利率下調和首付要求放寬等政策將支持房地產市場，房地產銷售及新開工面積有望短時間見底，並在3至4月份起出現反彈，惟今年房地產對整體經濟增長仍帶來拖累，貢獻收窄至負0.5個百分點。疫情期間影響政府財政，汪濤預測，今年中國政府的財政赤字或達3%，因地方政府在疫情時的稅收大減，而今年地方專項債務規模或達3.8萬億人民幣。汪濤稱，央行或再次降準，以提供更多流動性。

汪濤：聯儲局或在年底開始減息、人民幣或回升到6.5水平

展望人民幣走勢，汪濤指出，美元匯價料已見頂，預計聯儲局將於今年首季度停止加息，或在第四季開始減息，因此下半年美元兌其他主要貨幣很可能進一步貶值。汪濤指，人民幣合理值為6.8水平，若中國經濟復蘇情况優於預期及美國經濟出現衰退，人民幣可望進一步回升到6.5水平。

據最新市場報價，每美元最新兌6.77人民幣。

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編輯：伍鍵文