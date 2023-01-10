4組客爭購　迎海業主反價19萬　帳面由蝕變賺

中港通關，近日樓市市道轉好，甚至出現多客搶盤，終致業主反價。中原地產張義強說，馬鞍山迎海1期5座高層D室，實用面積799平方呎，望海景，3房連套房及工人套房間隔，去年11月放盤，業主當時叫價1,329萬元，但未能易手，所以於12月減至1,300萬元。其後，中港通關，樓市氣氛好轉，今年1月初，上址吸引4組客人洽購，最終業主反價19萬元，且獲一組客追價承接，並以1,319萬元售出，實用呎價約16,508元。

張義強透露，新買家為換樓客，本居於沙田區，見單位質素高，怕遲買會貴，即落實入市單位自用，提升生活質素。

據了解，原業主於2018年以1,305萬元購入單位，持貨5年，現賬面獲利約14萬元離場，單位期內升值約1%。

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