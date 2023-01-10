英倫銀行警告 英國可能長時間維持高通脹

英國通脹持續高企，財相侯伴偉堅稱政府已有計劃在今年把通脹水平減半。但央行英倫銀行專家警告，當地高通脹維持時間可能比預計長，風險來自「自我維持趨勢」。市長預計，英倫銀行下月將加息至4厘。

文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬 【下一頁】

英倫銀行首席經濟師皮爾（Huw Pill）周一（9日）出席會議時表示，即使英國經濟放緩及歐洲天然氣價格驟降或有助改善通脹，但當地仍存在「自我維持趨勢」風險，主要由加薪需求持續高企及商品可能加價推動。

皮爾指縱然天然氣價格下降，但仍高於歷史水平，推使企業及家庭尋求以更高產品價格及人工抵消影響，使英國通脹存在持續高企風險。只要企業與員工繼續嘗試維持淨利率及實際工資在能源價格衝擊前水平，皮爾認為便有可能出現本地形成的通脹壓力。

英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收 【下一頁】

英國在去年10月錄得40年來最高﹑達11.1%通脹水平。英倫銀行為抑制通脹，已把主要息口在上月提升至3.5厘。但市場預計，英倫銀行2月財政政策會議後，會加息至4厘。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）上周再次強調會兌現競選承諾，2023年把通脹率減半。但預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）預測估計，今年通脹率跌幅只會少於4%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培