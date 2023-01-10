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【ESG進修】CFA協會ESG投資資格證書納入港府資助計劃　合資格考生可退最多100%費用

Hot Talk 12:18 2023/01/10

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【ESG進修】CFA協會ESG投資資格證書獲納入港府資助　合資格考生可退8成費用

CFA協會除了推出「特許金融分析師（CFA）」課程，近年也新增ESG投資資格證書。CFA協會最新表示，旗下ESG投資資格證書已列入港府「綠色和可持續金融培訓先導計劃」資助項目之一，每名合資格申請人可獲發還考試費╱相關費用高達80%，而全日制學生可申請發還考試費╱相關費用高達100%，個人資助上限為10,000港元。

CFA協會續指，自去年9月以來，香港相關課程考生人數超過2,000人，高於全球其他市場。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示，對於投資專業人員，ESG分析漸成必需技能，並且成為投資過程的重要組成部分，使他們能夠更全面了解所投資的公司。據該會報告，學習技能的需求和人才供應是全球可持續發展其中一個最大的差距，他相信ESG投資資格證書列入港府先導計劃資助項目，可使考生得以從資助受惠，向可持續的未來又邁出了一步。

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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編輯：麥德銘

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