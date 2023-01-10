▲ 【中港通關】澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠

為進一步刺激香港居民遊澳意慾，優先選擇澳門為首要旅遊目的地，澳門旅遊局將逐步鋪開全方位宣傳攻勢及優惠，其中包括將於本周五（13日）推出往返港澳交通票務優惠，刺激香港居民遊澳意慾，鼓勵增加留澳時間及消費，提振澳門旅遊經濟，助力促進旅遊及相關行業復甦。

澳門旅遊局指，隨着入境及防疫措施相繼放寬，且由香港入境澳門的人士無須出示任何新冠病毒檢測證明，香港作為澳門疫前第二大客源地，將激活澳門旅遊業。

同時，旅遊局與多家提供往來港澳交通服務的營辦商合作，將於1月13日至3月31日向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，鼓勵旅客在澳過夜住宿，增加留澳時間。

當局又指，目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，並將陸續有更多相關服務營辦商加入。

李家超：2月舉辦大型旅遊宣傳活動

至於香港，特首李家超表示，通關帶來的經濟效益正面，並指除了兩地經濟活動可正常進行以外，海外遊客亦可透過香港進入內地，並指隨着更多簽證發出，會有更多人來香港。他又提到，政府將於2月舉辦大型旅遊宣傳活動，並會與旅遊業界緊密聯繫。

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編輯：姚卓然