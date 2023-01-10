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【中國通關】AlipayHK：通關首日內地、澳門交易宗數增近1倍　送10元跨境優惠禮券

新經濟追蹤 11:50 2023/01/10

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【中國通關】AlipayHK：通關首日內地、澳門交易宗數增近1倍　送10元跨境優惠禮券

螞蟻集團控股的AlipayHK公布，香港與內地、澳門1月8日放寬通關，首日香港錢包用戶跨境交易宗數較前一日升近100%，交易人數增逾7成。AlipayHK表示，自去年12月26日宣布通關消息至1月8日，兩星期間AlipayHK在內地和澳門的交易宗數較前兩周多出7成，交易人數增6成，認為港人前往內地和澳門意欲強烈。

AlipayHK續指，從即日起至2月6日，進入AlipayHK主界面的「Alipay+ Rewards」，點擊左上角的「內地」或「澳門」目的地專頁，可分別領取總值港幣10元跨境優惠禮券，可於交通及線下門店支付時使用，每日數量有限，先到先得。

李家超：爭取高鐵於1.15開通 通關後口岸運作暢順，可見【下一頁】

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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【中國通關】AlipayHK：為內地通關做好準備　用戶可直接跨境使用

【中國開關】WeChat Pay HK：預計香港及內地恢復正常通關後港人跨境支付需求大增

編輯：麥德銘

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