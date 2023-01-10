【券商點睇】國內浮法玻璃均價微漲 信義玻璃築底可期

信義玻璃（00868）早前發盈警，預計2022年純利按年減少55%至65%，介乎52億元與40.4億元之間，倒退原因為建築浮法玻璃產品需求減少帶來價格下降，以及原材料和能源成本不斷上升。國元國際報告指出，公司盈警預示行業盈利低谷築底完成，2023年觸底反彈可期。

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究其原因，房地產寬融資政策落地、政策性銀行專項借款出台、交房剛性約束和民生維護保交付政策持續推進。該行預期，前期積壓的施竣工需求將逐步釋放，進而拉動浮法玻璃需求改善。但目前主要大中城市銷售面積數據仍然偏弱，房企資金改善仍需較長時間，從銷售端到竣工端，再傳導至浮法玻璃需求端，需要一定時間周期。

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行業數據顯示，近期國內浮法玻璃市場周均價每噸1,572元，按周微漲。截至去年12月22日，全國浮法玻璃樣本企業總庫存6,724.5萬重箱，環比減少2.54%，庫存持續改善。另一方面，浮法玻璃在產產能較6月底下降7.9%，而10年以上窯爐年限佔比16%，產能達2.5萬噸以上，預期2023至2024年仍有大量窯爐到期需要檢修的產綫。該行更新公司目標價至20元，相當於2023至2024年預測市盈率10倍和9倍。

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撰文：林衛