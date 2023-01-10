  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國內浮法玻璃均價微漲 信義玻璃築底可期

股樓投資 12:48 2023/01/10

分享：

分享：

信義玻璃（00868）早前發盈警，預計2022年純利按年減少55%至65%，介乎52億元與40.4億元之間，倒退原因為建築浮法玻璃產品需求減少帶來價格下降，以及原材料和能源成本不斷上升。國元國際報告指出，公司盈警預示行業盈利低谷築底完成，2023年觸底反彈可期。

【同場加映】青姐話：有貨又點？冇貨又點？

究其原因，房地產寬融資政策落地、政策性銀行專項借款出台、交房剛性約束和民生維護保交付政策持續推進。該行預期，前期積壓的施竣工需求將逐步釋放，進而拉動浮法玻璃需求改善。但目前主要大中城市銷售面積數據仍然偏弱，房企資金改善仍需較長時間，從銷售端到竣工端，再傳導至浮法玻璃需求端，需要一定時間周期。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

行業數據顯示，近期國內浮法玻璃市場周均價每噸1,572元，按周微漲。截至去年12月22日，全國浮法玻璃樣本企業總庫存6,724.5萬重箱，環比減少2.54%，庫存持續改善。另一方面，浮法玻璃在產產能較6月底下降7.9%，而10年以上窯爐年限佔比16%，產能達2.5萬噸以上，預期2023至2024年仍有大量窯爐到期需要檢修的產綫。該行更新公司目標價至20元，相當於2023至2024年預測市盈率10倍和9倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
盈警 港股 目標價 信義玻璃（00868）

下一篇文章

【行業點睇】三箭齊發刺激併購交易 內房集中度續提升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款