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【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線

環球社會熱點 11:48 2023/01/10

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英國哈里王子和太太梅根曾在訪問中聲稱，於婚禮期間和凱特有爭執，梅根更一度落淚，令妯娌關係成外界關係焦點。哈里近日透露事件始末指，由於姪女夏洛特小公主的花女裙尺寸不合，所以凱特在婚禮前4天告知梅根並要求重做。但由於梅根當時正忙於處理其父親造成的紛爭，未能及時回覆凱特，導致兩人開始出現分歧。

哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和 【下一頁】

哈里（Prince Harry）在即將出版的自傳《Spare》中透露，與梅根（Meghan Markle）的婚禮舉行前4天，凱特（Kate Middleton）用短訊告知梅根，夏洛特（Princess Charlotte）的花童裙尺寸太大，更在試穿的時候一度哭泣，要求重做一套。

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哈里同時強調，由於服裝是訂製而造，僅透過人手量度尺寸，此前並未試穿，所以出現不合身的情況並不意外。哈里指由於梅根需要回覆大量和婚禮相關的訊息，當中大部分都是和其父親馬克爾（Thomas Markle）相關，所以未有即時回覆凱特。

梅根翌日回覆凱特，指若夏洛特花童裙尺寸不合，可以讓身處肯辛頓宮（Kensington Palace）的裁縫Ajay修改。梅根直言，Ajay從早上8時已開始工作，詢問凱特是否可以像其他母親一般，帶夏洛特前往改裙。

哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭 【下一頁】

惟凱特堅持，所有裙子需要重做，並透露她已和自己的婚禮設計師討論相關問題。梅根其後質問凱特，是否清楚外界發生的事情。凱特回覆表示很清楚，但再次強調需處理花童裙的問題，並指距離婚禮僅剩4日。但哈里其後回家後，發現梅根坐在地板上哭泣。

哈里同時更指，凱特亦未認同梅根計劃婚禮的方式，他稱兩人就為花童舉行派對不斷商討。哈里直言，對情況感到無言，因為Ajay已待命一整天。他堅持自己並未做錯，並透露凱特翌日帶著鮮花和一張卡片前來拜訪道歉。

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責任編輯：李俊儀

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