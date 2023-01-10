【行業點睇】三箭齊發刺激併購交易 內房集中度續提升

內地報道，去年11月28日以來，多家上市房企陸續拋出並購計劃，總金額超過576億元（人民幣，下同）。以有可比數據的去年12月為例，據克而瑞監測，重點房企共涉及48筆併購交易，披露交易金額的有32筆，總交易對價約528億元，按月大幅增長72.4%。業內預計，2023年房地產行業併購重組將進一步加速。

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專家表示，此前受制於資金、負債率等條件限制，行業收併購進程緩慢。自2022年11月份以來，支持房企融資的政策頻繁出台且快速落地，部分穩健型房企不再持觀望態度，加快啟動併購重組方案。同時，部分出險企、房企抓住機會加快資產處置、提升資金回籠速度。預計2023年行業有望迎來併購重組大年。

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克而瑞分析，從交易標的物業類型來看，2022年12月份住宅收併購提升明顯，19筆涉及開發項目股權，披露轉讓的住宅項目的併購規模約275億元，主要受華夏幸福124億元處置南方總部資產等重大交易影響。同策研究院資深分析師肖雲祥預計，2023年後期市場競爭或逐漸加劇，特別是一些實力雄厚的房企，在融資方面將體現出更大的優勢，行業洗牌的幾率將大大增加，這有助於加快行業風險出清的速度。

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撰文：林衛