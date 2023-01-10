【券商點睇】券商看好火鍋業量價齊升 海底撈恢復超預期

根據中泰證券調研，國內餐飲業態如期復甦，火鍋行業出現「量價齊升」的情況。從收入來看，受益於家庭聚餐、同事聚餐、商務聚餐明顯增加，火鍋單桌消費雙位數增長，南方地區增長更快。同時，受益於疫情期間閉店與防疫政策趨於靈活以及感染人數達峰回落，火鍋平均翻枱率較疫情剛恢復階段顯著增長。參考2020年修復節奏，預計第二季末火鍋行業翻枱可修復至正常水平。

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海底撈（06862）分拆中華區以外業務，以實物分派特海國際（09658）在聯交所單獨上市。海外疫情基本已經放開，門店恢復較好，東亞、東南亞國家預計重啟較多門店。該行認為，海內外放開和消費修復的節奏存在差異，而海外業務可以對國內業務發展規劃提供寶貴經驗，看好海外業務分拆上市後公司海內外業務協同發展。

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該行又預計，海底撈在2022至2024年收入分別為428.08億元（人民幣，下同）、502.35億元及569.41億元，淨利潤達到4.55億元、22.48億元及31.73億元，考慮到政策放開後火鍋業態恢復超預期，自上而下政策有利於消費，2023年及以後餐飲行業與火鍋業態增長有望重回快車道，上調至「買入」評級。

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撰文：林衛