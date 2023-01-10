  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】券商看好火鍋業量價齊升 海底撈恢復超預期

股樓投資 12:28 2023/01/10

分享：

分享：

根據中泰證券調研，國內餐飲業態如期復甦，火鍋行業出現「量價齊升」的情況。從收入來看，受益於家庭聚餐、同事聚餐、商務聚餐明顯增加，火鍋單桌消費雙位數增長，南方地區增長更快。同時，受益於疫情期間閉店與防疫政策趨於靈活以及感染人數達峰回落，火鍋平均翻枱率較疫情剛恢復階段顯著增長。參考2020年修復節奏，預計第二季末火鍋行業翻枱可修復至正常水平。

【同場加映】青姐話：有貨又點？冇貨又點？

海底撈（06862）分拆中華區以外業務，以實物分派特海國際（09658）在聯交所單獨上市。海外疫情基本已經放開，門店恢復較好，東亞、東南亞國家預計重啟較多門店。該行認為，海內外放開和消費修復的節奏存在差異，而海外業務可以對國內業務發展規劃提供寶貴經驗，看好海外業務分拆上市後公司海內外業務協同發展。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又預計，海底撈在2022至2024年收入分別為428.08億元（人民幣，下同）、502.35億元及569.41億元，淨利潤達到4.55億元、22.48億元及31.73億元，考慮到政策放開後火鍋業態恢復超預期，自上而下政策有利於消費，2023年及以後餐飲行業與火鍋業態增長有望重回快車道，上調至「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 特海國際（09658） 海底撈（06862） 買入 火鍋

上一篇文章

【行業點睇】三箭齊發刺激併購交易 內房集中度續提升

下一篇文章

【新春好去處】超濃厚農曆新年氣氛 香港許願節來回包車接送連祈福套裝 低至每位$148
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款