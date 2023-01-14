【人才搶奪戰】農曆新年後料現轉工潮　整體行業有望加薪達5%

疫前的招聘旺季、傳統轉工潮一般會出現在大多企業發放年終獎金及農曆新年後。惟過去三年來，受相繼因社會動盪及疫情等影響，未有出現傳統轉工潮，該轉工潮僅針對部分工種，例如與資訊科技（IT）相關工作。

本網綜合香港人力資源專家最近預測，今年農曆新年後將出現轉工潮，香港打工仔的加薪幅度達5%%，部份崗位如數碼技術類型、商業諮詢、行政助理等，更有望加薪10%至25%，整體招聘步伐將緩和增長。

國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）、瀚納仕（Hays）香港執行總監SUE WEI，分別認為，在2023年將有更多行業出現轉工潮，大多打工仔會等候年終獎金後轉工。另將掀起新一波人才搶奪戰，挽留人才及吸引新人才仍為企業的首要任務。

本港過去兩年的勞動人口流失約14萬人，其中25至39歲的群組流失量最高，涉及約7萬8千人。SUE WEI留意到，香港一直緊隨「大辭職潮」（即疫情後）的全球趨勢，而該前所未有的辭職浪潮影響了2022年香港人才供需，使其成為最活躍的轉工市場之一，因此預計2023 年也將回到疫情前的「正常」市場。

她解釋：

在其他市場，僱員只是為了尋找新的生活方式而離職。然而，香港僱員往往會因薪酬及福利而跳槽，主要因為這兩年來的低薪，到現在終於獲得加薪或獎金發放。

其中以銀行業為例，某些銀行會在4月份發放花紅，導致打工仔轉工機率增加。

▲ 國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）預期本港今年就業環境將會比去年稍有改善，多個行業包括零售、旅遊、保險等招聘崗位，均會因應通關急增。（張寶燕攝）（張寶燕攝）

中港兩地通關後，Jannet認為，2023年香港整體就業市場與通關及內地擴大內需息息相關，預期就業環境將會比去年稍有改善，多個行業包括零售、餐飲、酒店、旅遊、保險，招聘崗位均會因應通關急增。

以早前港府放寬抵港檢疫規定至「0＋3」的階段為例：

當商界感到政府能夠給予承諾時，亦隨即重啟招聘計劃。本港多家提供航空服務的公司及旅遊業均迅部重啟招聘、增聘員工或重召舊人員返回崗位。

據JAC Recruitment預測，本港2023整體行業薪酬調整幅度介乎0-5%。其中：

金融服務相關職位將加薪約4%

數碼技術類型、商業諮詢、行政助理崗位則有望加薪10-25%

針對部分特別缺乏專才，如數碼轉型崗位，增幅更可達30-40%

薪酬調查 3成僱主擬加3%

雖然2023年的招聘情況有望改善，本港僱主有強烈的招聘意欲，可是SUE WEI亦引述瀚納仕在去年9月底，針對1,000多位香港求職者和僱主進行調研，並發現所行業的員工薪酬期望差距依然存在（見下表）。其中最多香港僱員希望人工加幅增為3-6%（佔27%），惟31%香港僱主則計劃增加至3%。

「綠色」人才需求增 助達成ESG目標

▲ 瀚納仕香港執行總監SUE WEI指出，由於企業需建立可持續發展、ESG和其他綠色人才或部門，協助達成其碳排放戰略和目標，因此這種類型的職位需求將會增加。 （受訪者提供圖片）

SUE WEI又指出，今年一些新興工作崗位如「綠色」人才，也將因應企業需求增加招聘。

由於面對公司總部、本地或海外政府的施壓，公司需建立可持續發展、ESG和其他『綠色』人才或部門，協助達成其碳排放戰略和目標，令這種類型的職位現在存在著巨大的需求。

此外，由於愈來愈多企業使用新技能提升業務表現，其他較受歡迎的工種將包括：人工智能或數據分析師、項目與變革，以及其他數碼或業務轉型的職位。

記者：張寶燕

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