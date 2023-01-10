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【CES 2023】電動車成熱點　CES展示廠商路線圖

科技 12:30 2023/01/10

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CES今年人流已較去年明顯改善，惟尚與疫情前有所距離。

近年汽車相關展商在CES（消費電子展）愈來愈高調，有謂CES是年中最大規模的車展。今年展商佈置所見，除了車廠繼續聚焦電動車、自動駕駛技術等最新發展，亦有不少企業把更多元化的無人車輛的技術展示。幾乎每間大型科企都將汽車相關科技、車聯網平台等視為重點推廣項目，強調汽車可持續性、安全、車內乘客體驗等，反映汽車在消費科技的潛力仍受高度關注。

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雖然去年CES已重回線下舉辦，但今年才可謂相對回到正軌。記者所見，參展商數目雖然未及疫前高峰，但人流亦算密集，參加者氣氛都明顯活躍。據官方數字指出，4日展覽共吸引逾11.5萬人次觀展，其中包括逾4萬來自海外的參加者。值得一提的是，汽車與運輸相關展商逾274間，汽車展區佔用拉斯維加斯國際會展中心的新展館，面積是歷年之最，特別吸引人流。

車廠與周邊廠商推出新款電動車與改進的電池技術，例如Stellantis就將旗下Ram的概念電動貨車趁CES發布，預計2024年推出，勢與多家車廠的電動貨車同期競爭。CES推出電動車BMW推出新概念車i Vision Dee，亮眼之處在於利用電子墨水，可以變出32種色，而且汽車能夠與車主對話，甚至表達情緒。

Ram的概念電動貨車1500 Revolution於CES亮相。（Ram官方圖片）

Google旗下的Android Auto亦趁CES宣布正式發布系統更新，介面將會支援分割屏幕，更方便駕駛操作，透過Google Assistant的建議，用戶可以查看未接來電或抵達時間等資訊。另外，今年底前有更多手機品牌可以使用數碼車鑰功能，將陸續開放予三星、小米手機。

近年不少非傳統消費品科技公司亦在CES擺放巨型項目，重工業設備公司Caterpillar便在汽車展場中展示一輛自動駕駛100噸礦用卡車。據了解，該企想傳達，礦工挖掘出成為各種電子產品材料的訊息，冀藉CES展示該企科技研發實力，包括遙距操作推土機等設備、車隊管理方案與工業安全等，甚至在攤位提供職位面試機會。

Catapillar在CES場內展示一輛自動駕駛100噸礦用卡車。（周俊霖攝）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑事隔3年再度到賭城觀展。他表示，與疫前相比，逛展時所見令人驚艷的創新產品不多，有感今年很多廠商僅「志在參與」，惟作為業界中人，從展覽中感受市場方向亦很重要。他續指，今年人流難比往昔，但若從尋覓生意的角度，今年更容易接觸廠商，對方亦更積極討論，他亦已有一些業務上的成果，強調電子產品始終是實物，需要觀看試用，實地觀展效果是虛擬會議不能比擬的。汽車方面，感到今年的最大關注點是電動車，亦留意到電動電單車有更多廠商加入戰團，預期電動車進入量產普及年代。

【CES 2023】高通推新型車載芯片　同時處理輔助駕駛及自駕功能

記者：周俊霖　美國直擊

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