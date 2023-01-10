▲ 【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企 牽頭重注100億美元

聊天機械人ChatGPT近期大熱，據外電引述消息指，微軟（美：MSFT）正在洽談入股ChatGPT母企OpenAI，投資額達100億美元（約780億美元）。《Semafor》報道指，微軟擬聯同其他風險投資公司一同投資OpenAI，作價相當於OpenAI的估值達到290億美元（約2260億港元）。

OpenAI 於去年11月底對外免費公開測試聊天機器人ChatGPT，ChatGPT會根據用戶提示模仿人類對話，由於支持不同語言，軟件在美國、亞洲以至香港都掀起一輪熱潮。

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編輯：麥德銘