【騰訊700】騰訊「全場希望」視頻號去年銷售額按年增長超8倍　視頻號用戶總使用時長接近朋友圈80%

▲ 【騰訊700】騰訊視頻號去年銷售額按年增長超8倍 視頻號用戶總使用時長接近朋友圈80%

早前騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰直指視頻號這業務為全公司的希望。騰訊視頻號直播團隊表示，2022年視頻號直播帶貨規模保持高速增長，銷售額按年增長超8倍，平台公域購買轉化率提升超100%，客單價超200元。

與此同時， 在2023微信公開課上，微信公開課講師劉澤霖透露，目前視頻號用戶總使用時長接近朋友圈80%，基於算法的推薦播放量按年上年增長400%，創作者活躍度按年漲幅超過100%。 2022年，視頻號泛娛樂內容播放量按年增長超185%，泛生活內容播放量按年增長291%，泛知識內容播放量較上年同期增長109%，泛新聞內容按年增長237%。 萬粉作者數量按年增長308%，爆款內容數量按年增長186%。

微信公開課講師鄭衛透露，過去一年，視頻號投入運營流量達到40億，有收入主播增幅達到101%，主播總收入增長447%；新的一年，視頻號預計投入50億流量，幫助新主播開播有流量。同時，亦愈來愈多用戶進入直播間，視頻號看播按年增長300%，看播時長按年增長156%；開播時長按年增長83%，優質開播按年增長614%。

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編輯：姚卓然