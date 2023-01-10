  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【淘汰設備】Meta擬停止支援VR設備初代Quest更新　部分功能無法使用

科技 11:27 2023/01/10

分享：

分享：

Meta宣布，將不再對初代Quest VR設備進行任何功能更新，並將取消其部分的社交功能。

Meta近年力圖拓展其元宇宙版圖，並積極研發新產品，透過更好的規格來提升用戶沉浸感。隨著Meta去年推出高階VR頭盔Meta Quest Pro，舊有VR設備初代Quest也逐步被淘汰。Meta宣布，將不再對初代Quest VR設備進行任何功能更新，並將取消其部分的社交功能。

【視像會議】Zoom仿傚蘋果、Meta　推虛擬化身功能   

【元宇宙】Meta元宇宙佈局失利？　2022年VR及AR設備​​銷售下滑

Meta日前向用戶發送郵件，並表示將停止為初代Quest裝置提供新功能以及更新，用戶未來無法「創建或加入派對」，且訪問Meta Horizon Home的社交服務功能，也將於3月5日關閉。不過Meta補充，原有的大部分功能都會繼續正常運行，而且在2024年前持續獲得重大錯誤修復和安全補修補。

據The Verge報道，初代Quest在2019年登場，搭載高通驍龍835芯片。而採用非專業VR芯片，導致與硬件和設備功能不匹配，或是Meta選擇放棄初代Quest的主要原因。

【對抗Meta】HTC預告　新款VR頭戴裝置將於CES發表

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Maps市場地位
2022/12/16
【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Maps市場地位
【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容
2022/12/14
【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
2022/12/13
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
【Meta爭議】招聘廣告非公平傳播　美國女貨車司機組織告Meta歧視
2022/12/02
【Meta爭議】招聘廣告非公平傳播　美國女貨車司機組織告Meta歧視

你可能感興趣

【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Maps市場地位
11:11 2022/12/16
【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Maps市場地位
【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容
11:06 2022/12/14
【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
10:48 2022/12/13
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
Meta 電玩手遊 5G 手機Apps 社交平台 移動裝置 科技產品 科技戰 網絡保安 人工智能

下一篇文章

【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務
【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務
【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化
【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化
【蘋果動向】蘋果擬印度設首間旗艦店　招兵買馬覓人才
【蘋果動向】蘋果擬印度設首間旗艦店　招兵買馬覓人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款