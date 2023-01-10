【淘汰設備】Meta擬停止支援VR設備初代Quest更新　部分功能無法使用

▲ Meta宣布，將不再對初代Quest VR設備進行任何功能更新，並將取消其部分的社交功能。

Meta近年力圖拓展其元宇宙版圖，並積極研發新產品，透過更好的規格來提升用戶沉浸感。隨著Meta去年推出高階VR頭盔Meta Quest Pro，舊有VR設備初代Quest也逐步被淘汰。Meta宣布，將不再對初代Quest VR設備進行任何功能更新，並將取消其部分的社交功能。

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Meta日前向用戶發送郵件，並表示將停止為初代Quest裝置提供新功能以及更新，用戶未來無法「創建或加入派對」，且訪問Meta Horizon Home的社交服務功能，也將於3月5日關閉。不過Meta補充，原有的大部分功能都會繼續正常運行，而且在2024年前持續獲得重大錯誤修復和安全補修補。

據The Verge報道，初代Quest在2019年登場，搭載高通驍龍835芯片。而採用非專業VR芯片，導致與硬件和設備功能不匹配，或是Meta選擇放棄初代Quest的主要原因。

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責任編輯：曾曉汶

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