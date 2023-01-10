【中國手遊】Sensor Tower：中國手遊發行商上月佔全球百大收入近4成　吸金逾21億美元　三甲不變

▲ Sensor Tower：中國手遊發行商上月佔全球百大收入近4成 吸金逾21億美元 三甲不變

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，2022年12月共43個中國廠商打入全球手游發行商收入首100大排行榜，合計吸金超過21億美元，佔全球百大手游發行商收入39.3%。當中，首三位為騰訊 （00700） 、米哈游及網易 （09999） 。

Sensor Tower指，得益於《夢幻西遊》、《荒野行動》和《實況足球 - 世界同台》等多款遊戲收入增長，期內網易移動遊戲收入按月提升6.4%。

至於12月中國App Store手遊收入首三名繼續依次為騰訊的《王者榮耀》、《和平精英》、米哈游的《原神》。

其中，上月騰訊共有8款手遊上榜首二十大收入排行榜，其他包括《英雄聯盟手游》、《穿越火綫》、《金鏟鏟之戰》。而網易則有4款打入二十大，包括《夢幻西遊》、《光·遇》。

另外，機構指，自11月卡塔爾世界杯開啟以來，多款足球手游在全球的熱度也隨之增長。其中，騰訊發行的《FIFA足球世界-世界杯》收入按月增長108%，成為在中國iOS市場收入最高的體育手游，在二十大收入排行中位列第19。

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編輯：袁諾曦