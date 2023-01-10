▲ DOT/NFT應用之2023年將重大轉變

踏入2023年，DOT/NFT將會越來越多平台提供更多不同具體的產品，而且構建更安全。因為DOT/NFT過往大多應用在實體和虛擬的藝術品上，但我都經常提及DOT/NFT應用不只是這些。

星巴克早前都宣布將推出NFT ——Starbucks Odyssey測試版，是一項會員制的獎勵計劃，通過遊戲、虛擬體驗等與會員互動及交流意見，會員有機會從中獲得積分或NFT收藏品，而他們「賺」得越多，可以解鎖的「福利」越多。這是DOT/NFT應用實例之一，既可利用NFT擴大營銷範圍，又可為Web 3.0用戶建立新的社區（community）。

此外，服裝或品牌行業也是可利用DOT/NFT來構建社區和與買家交流意見，例如它們在衣服或手袋放入NFC芯片，然後根據真實的數據，分析消費者的需求，DOT/NFT亦可提供防偽功能，確保正貨交易；而消費者買入NFT後，以Web 3.0平台購買以上的真實時裝，也能參與一些獎勵活動獲利。

很多數據都顯示大眾對NFT的興趣度，遠比BTC比特幣或ETC以太幣為高，任何事物都可以應用到的DOT/NFT，將在2023年逆轉性改變。

===========

作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com