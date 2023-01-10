▲ 【百度9888】百度智能駕駛事業群據報大幅度裁員 另智能交通事業部全員沒有年終獎

據內媒報道，百度 （09888） 智能駕駛事業群（IDG）正在進行人員裁撤，而是次裁員集中在智能交通事業部（ACE）下屬的車路協同、智能網聯和智能交通業務部，裁撤比例較大。

百度現跌1.4%，報129.6元。

另外，知情人士又透露，智能交通事業部（ACE）已被通知全員沒有年終獎。

百度從2013年開始佈局自動駕駛，而智能駕駛事業群成立於2017年3月，由自動駕駛事業部（L4）、智能汽車事業部（L3）、車聯網業務共同組成。

另外，百度宣布2023年百度自動駕駛平台Apollo將持續擴大業務規模，計劃在中國範圍內陸續增加投放200台全無人駕駛運營車輛，著力打造全球最大無人駕駛運營服務區。

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編輯：姚卓然