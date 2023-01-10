▲ 【大行報告】大摩連續三個月上調恒指目標 年底料見24500、最牛看多少？

摩根士丹利連續3個月上調恒指目標價，最新預計在基本情景下，恒指今年12月可見24500點，相當於原有分析中的「最樂觀情景」，即原有基本目標價21200點高約15%。另外，大摩同時將國指12月底目標價調高約11%，由7400點上調至8250點。

大摩於去年11月、12月兩度上調恒指目標價，分別設在18500點和21200點。該行首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）12月中接受本報訪問時已稱，疫情嚴格防控、地產及互聯網監管重置情況已逆轉，中港股市正處於新牛市初期，該行當時所訂的「目標價很容易達到」。

大摩指出，在快速重新通關、更大房屋政策支持及科技監管放寬下，見到內地今年首季開局出現強勁復甦，故上調內地今年全年GDP增長預測至5.7%，12個月人民幣兌美元目標價上調至6.65。

在最新中資股指數研報以外，大摩同時公布經濟研究報告，料中國在清零政策完結後加速重啟經濟活動，將2023年中國GDP增長預測由5.4%上調至5.7%。

最牛料恒指可見27000點

除了基本情景，大摩最新表示，在最樂觀情景下，恒指年底目標價可由24500點調高至27000點；國指目標由8200點上調至9100點。

在最悲觀情景下，恒指目標由13900點上調至16500點，國指目標由4800點上調至5600點。

大摩重申，中資股有望成為今年環球股市表現最佳市場之一，在股本回報等結構改善下，續予「增持」評級，同時把MSCI中國指數目標由70調高至80；滬深300指數目標由4350點調高至4500點。

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