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【電子支付】支付寶：去年兩場消費節累計拉動消費近650億元人幣　降費讓利超100億元人幣

Hot Talk 10:43 2023/01/10

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【電子支付】支付寶：去年消費節累計拉動消費近650億元人幣　降費讓利超100億元人幣

支付寶平台公佈了《2022支付寶助力實體年度報告》，支付寶指，展現了一年來，支付寶幫助服務業恢復經營、加快復甦，包括向小微商家降費讓利超100億元、兩場平台消費節累計拉動消費近650億元人民幣、開放近200億元免費流量幫助實體商家降本提效等，這也是支付寶首次發佈助實年報。

報告顯示，過去一年，支付寶聯合全國千萬商家舉辦了2場消費節，投入資金資源，用紅包碼、優惠券、直播帶貨等形式刺激消費，累計拉動消費規模近650億元人民幣。2022年，支付寶免費開放了近200億流量激勵，助力商家降低營銷成本。

自2017年推出低門檻數字化工具「收錢碼」以來，支付寶已累計服務了超過8000萬小微商家。為幫這部分服務者減少經營成本，2021年8月起，支付寶率先響應監管降費號召，一年多來通過收錢碼提現免費、網絡支付服務費優惠等舉措，為超2900萬小微商家、個體經營者等降費讓利超100億元人民幣

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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編輯：姚卓然

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