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巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院

環球政治 10:48 2023/01/10

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巴西前總統博索納羅的支持者日前衝擊國會及總統府等地，釀成外界稱為巴西版「美國國會山莊暴動」。巴西軍方聯手政府，繼續打擊博索納羅支持者，把總被捕人數上升至突破1,500人。博索納羅妻子亦表示，丈夫在暴動後入院。

巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版） 【下一頁】

巴西軍方周一（9日）在警方協助下行動，清除總部門前紮營兩個月﹑抗議選舉結果的博索納羅（Jair Bolsonaro）支持者，並拘捕約1,200人。官員指連同周日（8日）行動，總拘捕人數超過1,500人。

總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已返抵總統府，與防長及軍方領袖商討如何處理事件，並承諾要把暴徒繩之以法。同日盧拉與美國總統拜登（Joe Biden）通話，獲後者邀請於2月初訪美。

博索納羅妻子Michelle指丈夫於周一，因腹痛在佛羅里達州奧蘭多入院，相信與他在2018年競選活動被行刺的舊患有關。醫生指博索納羅腸道阻塞問題不嚴重，相信不需要接受手術。

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巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 【下一頁】

外界有指博索納羅持外交簽證入境美國，美國拒絕回應博索納羅簽證問題。國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，任何持外交簽證入境人士需在30日內離開美國，或提交改變入境狀況申請。

數千名博索納羅（Joir Bolsonaro）忠實支持者拒絕接受大選結果，去年底起已在全國各地的軍事基地外紮營，並呼籲發動軍事政變。周日大批支持者衝擊巴西國會、最高法院及總統府，為當地1980年代後對公立機構最嚴重的攻擊。

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責任編輯：吳漢培

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