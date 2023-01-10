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【中國經濟】大摩上調中國今年GDP增長預測至5.7%　外資行短時間內齊調高預測

股市 10:36 2023/01/10

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【中國經濟】大摩上調中國今年GDP增長預測至5.7%　外資行短時間內齊調高預測

中國通關後，多間大行上調全年經濟增長目標。摩根士丹利表示，中國在清零政策完結後重啟加速，加上房地產支持措施及科網監管鬆綁，故該行決定將全年中國GDP增長預測由5.4%上調至5.7%。

大摩指，迅速重新開放帶來的短期痛苦可能通過更早和更強勁的恢復來彌補。該行相信，GDP增長及消費在今年下半年會有較大的增長趨勢。

該行指。經濟、監管和防控政策四年來首次保持一致，從現有和即將到來的寬鬆政策中，可能導致更強的溢出效應。

人民幣方面，大摩預期，人民幣在今年上半年將會更加穩健，故將人民幣滙價12個月目標調整至6.65。

高盛日前將今年中國GDP增長預測由4.5%調高至5.2%。此前，摩通亦上調中國GDP估計至4.4%。

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編輯：袁諾曦

中國市場 經濟 GDP
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