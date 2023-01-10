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【內房危機】碧桂園跌逾2%　據報已籌集好1月份到期美元債本息資金

股市 10:02 2023/01/10

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【內房危機】碧桂園跌逾2%　據報已籌集好1月份到期美元債本息資金

據《彭博》引述消息人士報道，碧桂園 （02007） 已就1月份到期美元債本息籌集資金。碧桂園跌2.4%，報2.91元。

根據彭博匯編數據，碧桂園1月份面臨數月來最大規模的償債考驗，將有近7億美元（約54.6億港元）的美元債本息到期。不過，碧桂園不予置評。

以下是彭博匯總的本月到期美元債本息情況：

日期 債券 應付票息
1月12日 2026年到期2.7%債券 945萬美元
1月12日 2031年到期3.3%債券 1155萬美元
1月14日 2027年到期5.125%債券 1409萬美元
1月14日 2030年到期5.625%債券 1266萬美元
1月17日 2023年到期4.75%債券 應付本金6.17億美元，票息1465萬美元
1月17日 2025年到期5.125%債券 1922萬美元

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

民企內房股 碧桂園 債券 港股 集資 碧桂園（02007）
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