【保險監管】女保險代理涉用假學歷入行　被保監局禁止重投業界3年、新制下隨時坐監

▲ 【保險監管】女保險代理涉用假學歷入行 被保監局禁止重投業界3年

保監局向一名前保險代理人採取紀律行動，事緣她在兩次不同情況下，使用兩份不同的虛假學歷證書，以證明自己在之前的自律規管制度下，符合成為保險代理人的最低學歷要求。該名前代理人依照提交虛假學歷證書時的規定，被禁止於3年內再次申請牌照。

該名前代理人於2015年10月根據自律規管制度，向保險代理登記委員會申請登記成為一間獲授權保險公司的保險代理人時，提交了一份虛假的學歷證書，同年12月向委員會登記成為另一間獲授權保險公司的保險代理人時，再提交另一份虛假學歷證書。兩份學歷證書聲稱由前代理人未曾就讀的兩間學校發出。

達最低學歷要求 仍用「假學歷」

儘管該名前代理人曾於虛假學歷證書列出的兩間學校以外的學校就讀，故此符合登記成為保險代理人的最低學歷要求，但仍用該兩份虛假學歷證書。

保監局指她在兩次不同情況下向監管機構提交虛假學歷證明，顯示其缺乏道德及誠信並破壞信任，而信任正是保險市場的基石，有關人士應被長時間除牌。

保監局：現屬刑事罪行 可監禁六個月

保監局對此等行為持續採取零容忍態度。任何人士在之前的自律規管制度下，嘗試使用虛假學歷證書，均不會被視為適當人選。

保監局提醒，自2019年實施新持牌保險中介人規管制度，申請牌照或認可時向保監局提交虛假資料，已屬刑事罪行，違者可被處最高第5級罰款3和監禁六個月。保監局將毫不猶疑地檢控任何企圖於申請牌照過程中遞交虛假學歷證書的人士。

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編輯：胡學能