2022年12月歐元區製造業PMI衰退出現緩和，通脹壓力減緩以及歐元區供應鏈穩定性的提升為耐用品製造商提供了一些喘息機會。儘管從需求端來看，新訂單和出口銷售降幅收窄，但全球經濟增長動力不足依然導致歐元區內企業銷售端面臨持續衰退。生產端來看，企業採購和生產活動依然疲弱，但企業生產前後整體庫存有所提高，企業採購與庫存資料發生背離反映了疫情和地緣外生衝擊的累計影響。同時，12月歐元區製造業工作積壓量顯著減少，就業增長持續，商業信心同樣創下7個月新高，這為歐元區進一步堅定加息並抑制通脹提供支援。

首先，歐元區整體製造業活動持續收縮出現緩和。2022年12月，歐元區製造業採購經理人指數為47.8，高於11月的47.1，這是去年9月以來歐元區PMI出現的最溫和下滑。主要原因是烏俄對歐洲衝擊影響消退以及歐洲通脹壓力開始放緩。整體來看，歐元區製造業產出降幅為去年6月以來最低水準，銷售降幅為四個月來最低，就業增長放緩至22個月低點。積壓工作大幅減少，商業信心進一步提高，顯示出歐洲製造業活動衰退階段性緩和。然而，進一步綜合現有的歐元區各個國家PMI指數（佔歐元區製造業活動接近90%），發現歐元區內部整體製造業PMI水準仍低於枯榮線水準。

其次，歐元區製造業生產端仍面臨廣泛性收縮。從去年12月歐洲主要經濟體的製造業資料顯示，歐元區整體製造業活動仍在持續惡化，尤其是消費品和中間品製造生產活動仍然疲弱，儘管資本品生產製造在2022年12月得到邊際改善。具體來看，12月歐元區整體產出已連續7個月出現衰退。生產端持續收縮主要原因是受到來自新訂單的持續下滑，這反映了歐元區整體內外需情況仍然疲弱。展望未來，自11月以來，歐元區銷售端情況有所改善，歐元區內部通脹緩和和中國防疫政策優化有助於進一步提振歐洲出口訂單量，從而進一步提升歐元區生產製造業活動。

最後，受外生衝擊的累計影響，庫存與採購資料出現背離。由於歐洲新訂單和出口銷售近半年來持續疲弱。因此大多數歐元區製造商自2022年10月以來主動削減他們的原材料購買量以應對銷售下滑。儘管採購活動持續下滑，但下降幅度已出現緩和。同時，採購端需求減弱降低了供應端的壓力，反而提高了短期內供應端的配送效率。在採購下滑的背景下，庫存卻有所提高，但這兩組資料實際上並不矛盾。一方面本輪庫存積累速率是近8年以來最弱的，另一方面庫存積累的原因在於受到疫情衝擊影響後，製造商對未來的不確定性擔憂有所放大。

責任編輯︰梁浩碩