【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約63點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約50點，恒指料開報21338點。滙豐 （00005） ADR折合報53.33元，較港收市價高0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報361.97元，較港收市價低0.03元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.14元，較港收市價低2.26元或2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：23】恒指黑期跌約63點，報21312點，道指期貨跌27點，報33643點。

【07：46】【手機設備股】舜宇2026年到期之4億美元5.95%債券 料於下周二左右發行

【07：45】【配股潮】中教控股折讓近9%配股 淨籌近16億元作擴大校園網絡

【07：45】港股ADR收報21338點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.33元，較港收市價高0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報361.97元，較港收市價低0.03元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.14元，較港收市價低2.26元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘；納指則在Tesla急升下維持升勢。道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩