  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約63點（不斷更新）

股市 08:26 2023/01/10

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約50點，恒指料開報21338點。滙豐 （00005） ADR折合報53.33元，較港收市價高0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報361.97元，較港收市價低0.03元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.14元，較港收市價低2.26元或2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：23】恒指黑期跌約63點，報21312點，道指期貨跌27點，報33643點。

【07：46】【手機設備股】舜宇2026年到期之4億美元5.95%債券　料於下周二左右發行

【07：45】【配股潮】中教控股折讓近9%配股　淨籌近16億元作擴大校園網絡

【07：45】港股ADR收報21338點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.33元，較港收市價高0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報361.97元，較港收市價低0.03元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.14元，較港收市價低2.26元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘；納指則在Tesla急升下維持升勢。道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 期貨 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘　加息幅度取決於本周的一項數據

下一篇文章

【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）
【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款