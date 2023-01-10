【港股市況】阿里巴巴、美團跌2%　嗶哩嗶哩跌半成　恒指早段跌百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，至於港股輕微低開。ATM個別發展，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%。中教控股 （00839） 跌逾8%，呷哺呷哺 （00520） 跌逾7%，恒指低開17點，開報21370點，科指跌0.6%，報4545點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：23】港股一度轉升，惟最新再跌近百點，報21296點，跌91點，科指跌0.9%，報4527點。

【10：18】新東方在綫 （01797） 股價升逾1%，破頂高見61.65元。

【10：13】恒指最新轉升2點。

【10：08】大市跌幅收窄至約22點，報21366點。

【10：04】【內房危機】碧桂園跌逾2% 據報已籌集好1月份到期美元債本息資金

【10：02】手機設備相關股造好，舜宇 （02382） 最新升半成，瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 升逾3%，丘鈦 （01478） 升1%。

【09：57】快手打車 （02246） 逆市升一成，高見4.1元。

【09：54】舜宇 （02382） 發行4億美元可持續發展掛勾債券，股價逆市升逾3%，高見96.4元。

【09：48】先聲藥業 （02096） 回吐，股價挫8%，低見11.5元。

【09：43】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 逆市升逾1%，聯通 （00762） 跌0.6%。

【09：40】嗶哩嗶哩 （09626） 早段跌逾5%，低見211.2元。

【09：37】大市開市初段跌百點，報21272點，跌115點，科指跌1.3%，報4508點。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段跌2%，騰訊 （00700） 轉跌0.2%。

【09：32】圓通國際 （06123） 發盈警，預期2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，股價早段跌12%，低見2.4元。

【盈喜盈警】圓通國際料全年少賺約五成 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：31】【吉利175】吉利開市後轉跌1% 12月銷量按年跌8%、全年銷量未達標 再訂2023年銷售目標165萬輛

【09：25】比亞迪 （01211） 逆市向好升近1%，未受巴菲特減持消息影響。

【股神沽比亞迪】巴菲特近1個月甩手1%比亞迪H股 至今累套約150億元

【09：23】【嗶哩嗶哩配股】B站低開逾4% 折讓逾6%發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元

【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%。中教控股 （00839） 跌逾8%，呷哺呷哺 （00520） 跌逾7%，恒指低開17點，開報21370點，科指跌0.6%，報4545點。

【抽水潮】呷哺呷哺第二大股東擬悉售持股 套現最多13.7億

【09：13】期指開報21357點，跌135點

【08：23】恒指黑期跌約63點，報21312點，道指期貨跌27點，報33643點。

【07：46】【手機設備股】舜宇2026年到期之4億美元5.95%債券 料於下周二左右發行

【07：45】【配股潮】中教控股折讓近9%配股 淨籌近16億元作擴大校園網絡

【07：45】港股ADR收報21338點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.33元，較港收市價高0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報361.97元，較港收市價低0.03元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.14元，較港收市價低2.26元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國消費者對未來一年通脹預期紓緩，刺激道指一度漲304點，惟午市後蒸發升幅轉跌，兩位聯儲會官員表示利率可能突破5厘；納指則在Tesla急升下維持升勢。道指倒跌112點，報33517點；標指跌2點或0.1%，報3892點；納指升66點或0.6%，報10635點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩