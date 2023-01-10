▲ 【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘 加息幅度取決於本周的一項數據

美國12月份非農數據超預期，時薪增長亦低於預期，市場相信經濟「軟著陸」或可出現。不過，美國兩名聯儲局官員均表示，聯儲局可能需要加息到5%以上，然後維持這個水平一段時間，同時亦表明政策走向須考慮周四公布的通脹數據。

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，「我們必須堅持住，聯儲局致力於解決高通脹問題，因此有必要將利率上調至5%至5.25%，把過剩的需求從經濟中擠出去」。他續稱，如果周四公布的CPI顯示出與就業數據相同的趨勢，會更加認真考慮加息25基點的問題，並朝這個方向前進，但在此之前，還有一段時間。

博斯蒂克的預測是利率達到峰值後，明年會維持不變直至年底，以避免聯儲會政策出現反覆。不過，他亦認為應該停下腳步觀察一段時間，讓政策發揮作用。

與此同時，舊金山聯儲行長戴利（Mary Daly）同樣預計聯儲局將把利率提高到5%以上，但最終水平尚不清楚，將取決於即將發布的通脹數據。戴利指，採取更漸進的策略將使聯儲局有能力對未來公佈的經濟數據做出回應，並現在還不到宣稱戰勝通脹的時候。

然而，博斯蒂克和戴利今年對貨幣政策都沒有投票權。

美國本周四（12日）公布的12月CPI數據，市場預期通脹會由11月7.1%回落至6.5%。至於聯儲局將於1月31日和2月1日舉行議息會議，預計將加息25或50基點。

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編輯：姚卓然