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【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

股市 08:09 2023/01/10

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【AAPL】蘋果據報計畫放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

蘋果公司（美︰AAPL）據報正推動以自研零組件取代其設備中的芯片，包括於2025年放棄博通（美︰AVGO）的一個關鍵組件。另外，蘋果計劃於2024年底至2025年初，推出其首款蜂窩調製解調器芯片，以取代高通（美︰QCOM）的組件。

博通股價曾跌逾4%，最新收跌近2%，收報576.89美元，高通跌0.6%，收報114.61美元。蘋果則升0.4%，報130.15美元。

蘋果是博通最大的客戶，上財年為博通貢獻約20%收入，達近70億美元，至於高通達22%收作來自蘋果，近100億美元。

蘋果此前預計最快今年更換高通的組件，惟因研發障礙，令時間推遲。

【AAPL】蘋果加速轉移生產線　印度出口iPhone總額按年升近1倍

【美股焦點】天風郭明錤：蘋果取消iPhone SE 4生產計劃　高通成最大贏家

【AAPL】蘋果股價連跌7周仍獲大摩力撐　指股價會於一個水平見底、長線投資者可買入

責任編輯︰梁浩碩

美股 晶片 博通（Broadcom，美：AVGO） 高通（Qualcomm，美：QCOM） 蘋果（Apple，美：AAPL）
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