▲ 【內房危機】花樣年：上季疫情拖累2021年財報審核 主要附屬清盤呈請聆訊日延至1.16

去年4月起停牌的內房股花樣年 （01777） 發表季度更新，稱核數師正就2021年業績開展審核工作，但由於內地部分城市於2022年第4季度實施新冠疫情預防措施，審核程序被延誤。

花樣年指，將繼續與核數師合作，盡快刊發截至2021年度及2022年中期財務資料。

花樣年及主要附屬公司此前遭申清盤呈請，花樣年指，附屬公司清盤呈請在高等法院聆訊日期押後至2023年1月16日，而集資清盤呈請於開曼群島大法院的聆訊日期押後至2023年2月27日。

花樣年提到，公司一直並將繼續專注於完成及交付其物業項目，採取措施加快發展中及已竣工 物業的銷售，以及控制行政成本及資本開支。花樣年又指，公司及其財務顧問繼續與境外債權人接洽，制定致力公平對待債權人及保護持份者利益的潛在重組計劃。

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記者：李哲毅