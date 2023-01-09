▲ 【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩去年首9個月收入增16% 淨虧損擴

「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 公布2022年首9個月業績，淨營業額按年增15.8%至157.67億元（人民幣，下同）；成本按年擴大23.4%至131.57億元；淨虧損擴大27.5%至60.1億元。

以收入劃分，嗶哩嗶哩移動遊戲收入按年增2.1%至38.75億元；增值服務增26.3%至63.65億元；廣告收入按年增21.1%至35.54億元；電商及其他收入增7.1%至19.62億元。

嗶哩嗶哩期內日活用戶按年增25.2%至9030萬人，按季增8%；月活用戶按年增22.4%至3.33億人，按季增8.8%；付費則按年增19.2%至2850萬人，按季增3.6%；月均收入按年則倒退6.3%至43.1元，按季則增12.8%。

集團解釋，期內疫情導致其電商訂單延誤；廣告需求、活躍用戶參與度及收入波動，以及生產流程難以確定，不利其訂閱及贊助金額。

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記者：宋佩恩