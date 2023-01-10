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【2023展望】富達：去年強積金平均回報為負15.8%　看好中國市場復甦

宏觀解讀 14:02 2023/01/10

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【2023展望】富達：亞洲市場今年衝擊較小、具吸引力　去年強積金平均回報為負15.8%

富達國際公布去年強積金平均回報為負15.8%，不過，認為今年仍有投資機遇，看好亞洲市場受美國加息的衝擊較小，尤其是內地近日放寬防疫措施及對內房的支持政策，有望利好中國市場復甦。

減慢加息或令股市回暖 投資級別債具收益潛力

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，隨通脹或已見頂，各國央行開始減慢加息步伐，料環球股市可望短暫回暖，惟經濟增長的不確定性仍在。該行正密切留意通脹與加息前景，若市場再有負面消息傳出或企業盈利下調，投資者或需考慮調配風險資產比例。該行強調，股票和債券的相關性仍較高，投資者應更留意分散風險；隨著國債和投資級別債券正重新定價，其防禦性和收益率亦具投資吸引力，如投資級別債的利差更具收益潛力。

富達：對美國後市樂觀 日本則持觀望態度

以區域劃分，富達對美國股市感「樂觀」，儘管聯儲局大手加息，導致市場持續受壓，經濟數據仍展現韌性；但該行提醒，若通脹及息率長時間處於高位，或會增加經濟陷入周期性衰退風險。歐洲市場則受能源危機及高通脹影響，歐洲經濟面臨嚴峻挑戰，平衡歐元區經濟增長及加息步伐仍為關鍵。

富達建議投資者可留意歐洲各國政府能否透過財政支持，以減輕能源危機對工業生產的影響。

亞洲各地經濟活動重啟及預期減慢加息步伐，令市場更具吸引力，富達對日本市場持「觀望」態度，料日本放寬入境政策料帶動旅遊收入，有利國內企業的盈利預期，惟日本央行上月突然調整收益率曲線控制政策，令市場感到意外。儘管日本央行強調會堅持其量化寬鬆政策，但日本市場仍存許多未知之數，市場正關注日本央行行長換屆及其政策取向，該行對整體亞洲市場維持「樂觀」態度，亞洲經濟活動重啟及大宗商品價格走勢回落下，看好部分東盟國。另外，全球科技業正處週期性放緩，或影響韓國和台灣等科技出口國。

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記者：宋佩恩

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