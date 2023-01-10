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【ET開市直擊】港股創半年高下站望多少？ 比亞迪再遭股神減持怎部署？（歡迎觀眾問股）

股市 08:43 2023/01/10

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恒指突破250天牛熊分界綫後繼續上揚，港股創半年高下站望多少？巴菲特自去年8月起連月減持比亞迪 （01211） ，若以巴郡每次披露減持期間的比亞迪平均收市價計算，至今累計套現約150億港元，比亞迪同期股價則累跌逾25%。「股神」於上周二（1月3日）以每股平均價191.44元，再度減持105.8萬股比亞迪，近期弱勢的比亞迪怎部署？紐約期金升至近每盎斯1890美元水平、 至去年五月以來最高水平，美元持續疲弱、 美匯指數再跌至 103 水平，貴金屬相關股上日造好，如何抉選？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點焦點股。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：霍耀堂

欄名 : ET開市直擊

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